Бутягин уверен, что на Украине с ним не миндальничали бы

Археолог Бутягин оценил, как бы с ним обошлись на Украине Бутягин уверен, что на Украине с ним не миндальничали бы

Москва30 апр Вести.Археолог Александр Бутягин в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что в случае его экстрадиции на Украину, с ним бы "не миндальничали".

Думаю, что ничего хорошего [не было бы], потому что даже генеральный прокурор Украины высказался, что я виновен точно. Я думаю, со мной бы так уже не миндальничали заявил он

При этом, отметил Бутягин, с польской стороны каких-либо претензий к нему не предъявлялось.

C моей стороны, поляки отнеслись ко мне абсолютно формально, как бы "вы нужны не нам". Никто меня не посещал, никуда меня там специально не водили, разговоров со мной не производили, просто я находился в тюрьме сказал он

Ранее Бутягин выразил благодарность спецслужбам России за свое спасение.