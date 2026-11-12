Москва12 ноя Вести.Руководство Армении собирается сменить посла республики в Москве Гургена Арсеняна. Об этом сообщает онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на источники.

Посол Армении в России Гурген Арсенян, назначенный в августе 2024 года, все же вернется домой говорится в публикации

По данным издания, о намерении Еревана заменить посла стало известно еще летом. Однако назначение нового представителя страны в РФ затянулось, хотя обычно отзыв посла осуществляется одновременно с назначением нового. Поэтому Арсенян продолжил выполнять свои обязанности.

Новым главой дипмиссии, предположительно, станет 67-летний Самвел Мкртчян, который ранее работал послом Армении в европейских странах, а в период с 2004 по 2010 год занимал должность представителя республики при НАТО.