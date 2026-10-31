Hraparak: Россия не согласовала на пост посла Армении кандидатуру Мкртчяна

Армянское СМИ утверждает, что РФ отказала Армении в назначении нового посла Hraparak: Россия не согласовала на пост посла Армении кандидатуру Мкртчяна

Москва31 окт Вести.Россия не дала согласие на назначение новым послом Армении в Москве Самвела Мкртчяна, который ранее работал в европейских странах, утверждает армянская газета Hraparak, ссылаясь на источник.

По данным издания, летом появились сообщения об отзыве из Москвы армянского посла Гургена Арсеняна. Преемником должен был стать Самвел Мкртчян, ранее работавший послом в Польше.

Однако затем отозванный Арсенян вернулся в Россию и сейчас продолжает работать послом в Москве, пишет газета.

…Нам сообщили, что российская сторона настаивала на продолжении работы Арсеняна. Но наш источник отмечает, что …причина провала смены посла другая — Россия отклонила агреман С. Мкртчяна говорится в сообщении

В издании предположили, что причиной могло стать недоверие России из-за многолетней работы Мкртчяна в европейских странах.

Теперь армянской стороне предстоит либо представить нового кандидата, либо довольствоваться старым послом отмечается в сообщении

Несколько дней назад министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не видит возможности остаться в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).