Москва1 ноя Вести.В МИД РФ опровергли распространенную ранее в СМИ информацию о том, что Москва якобы отказалась согласовать кандидатуру Самвела Мкртчяна на пост посла Армении в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Данная публикация не соответствует действительности приводит РБК заявление МИД России

Ранее сообщалось, что Москва якобы отказалась согласовывать кандидатуру Мкртчяна на должность посла в РФ. Издание Hraparak предположило, что причиной могла стать работа дипломата в европейских странах. Мкртчян был назначен послом Армении в Польше в ноябре 2018 года, до этого возглавлял армянскую дипмиссию в Ливане. Также ранее представлял Ереван в НАТО, возглавлял европейское управление армянского МИД. Весной 2025-го он принимал экспертную миссию ЕС в рамках диалога о визовой политике.

Летом посол Армении в России Гурген Арсенян вернулся в Армению, однако затем вновь приехал в Москву и продолжил работу. О предполагаемой смене Арсеняна в августе 2026 года сообщала и газета "Жоговурд". По ее сведениям, премьер Армении Никол Пашинян был недоволен работой посла, так как тот предположительно не сумел нормализовать российско-армянские отношения. В мае Арсеняна вызывали в МИД РФ после выступления Владимира Зеленского на мероприятиях под эгидой ЕС в Ереване. Российское ведомство расценило прозвучавшие заявления как угрозы в адрес России, выразив недовольство отсутствием оценки со стороны армянских властей.