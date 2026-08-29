Галузин назвал манипуляциями заявления Армении о санкциях на агропродукцию

МИД России опроверг заявления о санкциях на агропродукцию из Армении Галузин назвал манипуляциями заявления Армении о санкциях на агропродукцию

Москва29 авг Вести.Заявления Армении о якобы санкциях в отношении поставок некоторых категорий армянской сельскохозяйственной продукции на рынок России являются манипуляцией. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат обратил внимание, что некоторые официальные лица и информационные ресурсы республики подают ограничения на поставки в качестве "санкций" со стороны Москвы.

Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью сказал Галузин

Замглавы МИД напомнил, что российская сторона всегда уделяла много внимания фитосанитарному контролю, и требования России хорошо известны: использование производителями в Армении собственного сырья, контроль за пестицидами и прослеживаемость поставок.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ожидает от Еревана отчет о расследовании и четкий план по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.