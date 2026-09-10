Армения нацелена запустить в космос не менее трех спутников Пашинян: мы намерены вывести на орбиту минимум три спутника

Москва10 сен Вести.В период с 2026 по 2031 годы Армения планирует запустить на орбиту как минимум три спутника. Они будут работать как в интересах Еревана, так и помогать в международных проектах. Об этом на Международном космическом саммите в Париже заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что республика намерена активнее участвовать в международных космических миссиях. В основном Ереван будет предлагать сеть распределенных наземных станций, а также спутниковые данные и услуги.

Армения намерена запустить как минимум три спутника: два – для наблюдения за Землей, и один – для телекоммуникаций, одновременно развивая собственную наземную инфраструктуру и внутренние возможности для управления спутниками, приема, обработки и анализа данных пояснил Пашинян

Ранее премьер заявил, что намерен развивать сотрудничество в космической сфере с Францией. По его словам, партнерство в этом секторе должно быть более предметным.