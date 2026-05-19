Москва19 мая Вести.Армения в мае впервые экспортировала вооружение своего производства, сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

Он отметил, что сумма поставок достигла нескольких миллионов долларов, но точную сумму не назвал.

Несколько отечественных производителей получили разрешение на экспорт вооружения, и вот с большой гордостью сообщаю, что три армянские компании в две различные страны экспортировали вооружение в течение мая сказал Айрапетян на видео, опубликованном в сети

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует присоединяться к европейским санкциям против России.