Москва23 ноя Вести.Армия США планирует уничтожить взрывом около 4,4 тонны азида свинца на заводе боеприпасов рядом с Мидлтауном в штате Айова, несмотря на приостановление федеральным апелляционным судом действия соответствующего разрешения. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным департамента здравоохранения штата, два контролируемых взрыва запланированы на полдень 23 ноября. В Минюсте США считают, что промедление может быть опасным, поскольку из-за морозов запасы вещества могут взорваться неконтролируемо. Однако по данным Associated Press, подрыв проведут 25 ноября. Эта дата, как указали военные, чьи слова приведены в материале, была выбрана из-за подходящей погоды и подготовки всех мер по снижению последствий.

Экологические организации оспорили разрешение на подрыв, которое Агентство по охране окружающей среды выдало 13 ноября. Суд временно приостановил его действие. Однако Минюст США настаивает, что армия может провести уничтожение вещества, ссылаясь на исключение, предусмотренное для чрезвычайных ситуаций.

Запасы взрывчатого вещества более 20 лет хранились в 68 бочках. В них содержится около 3,1 тонны свинца. В марте специалисты выяснили, что жидкость, которая поддерживала стабильность вещества, испарилась. По заключению армейского эксперта, после этого образовались кристаллы, из-за которых опасным стало даже открытие бочек.

Армия отказалась от вариантов химической нейтрализации и перевозки вещества к специальной установке для подрыва. Военные считают, что любое обращение с азидом свинца может привести к случайному взрыву.

Истцы предупреждают, что после подрыва свинцовая пыль может распространиться на расстояние до 160 км. Жителям населенных пунктов, которые могут оказаться на пути облака, рекомендовали оставаться дома и держать окна закрытыми до сигнала армии. Для части жителей Мидлтауна также предусмотрели шестичасовую эвакуацию из-за риска повреждения окон от вибраций.