WSJ: США не хватает вискозы для производства зенитных ракет "Пэтриот"

США испытывают нехватку вискозы для производства зенитных ракет "Пэтриот" WSJ: США не хватает вискозы для производства зенитных ракет "Пэтриот"

Москва18 ноя Вести.США испытывают трудности с поиском необходимого количества карбонизированной разновидности вискозы для производства ракет Patriot. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские военные источники.

В публикации говорится, что Пентагон требует увеличить объемы поставок от компаний, задействованных в цепочке производства и доставки этого типа сырья, способного выдерживать сверхвысокие температуры.

Отмечается, что дефицит вискозы обнаружился на заводе в Канзасе. Анализ ситуации выявил, что задержка в поставках произошла из-за компании во Франции ArianeGroup, которая отправляет вискозу в США для дальнейшей обработки.

Это французская компания, на них нельзя давить - они просто прекратят сотрудничество прокомментировал гендиректор американской компании Park Aerospace Брайан Шор сотрудничество с ArianeGroup

Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что нехватка необходимых компонентов парализует логистические цепочки и ставит под вопрос возможность Штатов нарастить производство Patriot.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратят ежегодно выделять Израилю финансовую помощь на военные нужды с 2027 года.