Москва18 нояВести.США испытывают трудности с поиском необходимого количества карбонизированной разновидности вискозы для производства ракет Patriot. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские военные источники.
В публикации говорится, что Пентагон требует увеличить объемы поставок от компаний, задействованных в цепочке производства и доставки этого типа сырья, способного выдерживать сверхвысокие температуры.
Отмечается, что дефицит вискозы обнаружился на заводе в Канзасе. Анализ ситуации выявил, что задержка в поставках произошла из-за компании во Франции ArianeGroup, которая отправляет вискозу в США для дальнейшей обработки.
Это французская компания, на них нельзя давить - они просто прекратят сотрудничествопрокомментировал гендиректор американской компании Park Aerospace Брайан Шор сотрудничество с ArianeGroup
Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что нехватка необходимых компонентов парализует логистические цепочки и ставит под вопрос возможность Штатов нарастить производство Patriot.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратят ежегодно выделять Израилю финансовую помощь на военные нужды с 2027 года.