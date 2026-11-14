В США эвакуируют жителей двух городов из-за подозрительного предмета на заводе CBS: в штате Иллинойс объявили эвакуацию городов из-за угрозы взрыва на заводе

Москва14 ноя Вести.Власти двух городов американского штата Иллинойс распорядились эвакуировать жителей и сотрудников предприятий из-за возможной угрозы взрыва на заводе по производству этанола и спирта, сообщил телеканал CBS News.

Известно, что мера касается всех, кто проживает или работает в радиусе одной мили (около 1,6 км) от предприятия BioUrja Renewables в городе Пеория, а также в соседней Ист-Пеории.

По информации телеканала, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета на территории завода или рядом с ним. Правоохранительные органы и экстренные службы обследуют предприятие, чтобы проверить наличие угрозы.

В полиции Пеории пояснили, что эвакуационные меры приняты в качестве предосторожности на время проведения расследования.

Ранее сообщалось, что метеорит вызвал взрыв мощностью 250 тонн в тротиловом эквиваленте в небе над штатом Огайо в США.