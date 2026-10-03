Москва3 октВести.Воздушное сообщение между иракским городом Эн-Наджаф и Ираном возобновится в воскресенье, 4 октября, передает иракское агентство INA со ссылкой на администрацию аэропорта Эн-Наджафа.
В публикации уточняется, что в первые дни после снятия ограничений количество рейсов в иранском направлении будет наращиваться постепенно.
На начальном этапе воздушная гавань будет обслуживать не более трех перелетов в сутки.
Решение принято на фоне стабилизации обстановки после продолжительных перебоев в транспортном сообщении между двумя странами.
С момента обострения военного конфликта между Ираном и Израилем над Исламской Республикой было закрыто воздушное пространство. Несколько раз запрет продлевался. В том числе он затронул транзитные рейсы российских авиакомпаний в Иран через Ирак и Иорданию.