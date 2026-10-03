Аэропорт иракского Эн-Наджафа возобновит полеты в Иран с 4 октября

Авиасообщение между Ираком и Ираном восстановится 4 октября Аэропорт иракского Эн-Наджафа возобновит полеты в Иран с 4 октября

Москва3 окт Вести.Воздушное сообщение между иракским городом Эн-Наджаф и Ираном возобновится в воскресенье, 4 октября, передает иракское агентство INA со ссылкой на администрацию аэропорта Эн-Наджафа.

В публикации уточняется, что в первые дни после снятия ограничений количество рейсов в иранском направлении будет наращиваться постепенно.

На начальном этапе воздушная гавань будет обслуживать не более трех перелетов в сутки.

Решение принято на фоне стабилизации обстановки после продолжительных перебоев в транспортном сообщении между двумя странами.

С момента обострения военного конфликта между Ираном и Израилем над Исламской Республикой было закрыто воздушное пространство. Несколько раз запрет продлевался. В том числе он затронул транзитные рейсы российских авиакомпаний в Иран через Ирак и Иорданию.