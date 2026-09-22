Москва22 сен Вести.Рейсы авиакомпаний Исламской республики Иран, осуществляющих полеты в Республику Азербайджан, приостанавливаются, сообщает азербайджанское информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

В ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" ("Азербайджанские авиалинии") сообщили, что такое решение было принято в связи с новым пакетом санкций, введенным США против Ирана. В частности, в отношении гражданской авиации было принято решение о приостановлении с 22 сентября 2026 года всех рейсов иранских авиакомпаний, летающих в Азербайджан.

Раньше в Иране заявили, что не исключают полного прекращения авиасообщения во всеми странами мира.