Москва1 сенВести.Иранские государственные СМИ сообщили о нанесении удара Соединенными Штатами по гражданскому аэропорту на юго-востоке страны. Об этом информирует иранская гостелерадиокомпания.
По данным вещателя, "несколькими минутами ранее американский противник осуществил атаку на гражданский аэропорт Джирофт". Уточняется, что аэропорт используется для внутреннего авиасообщения в Исламской Республике. Детали о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не приводились.
Ранее аэропорт столицы Иракского Курдистана приостановил работу из-за серии атак.