США атаковали аэропорт на юго-востоке Ирана Иранское ТВ сообщило об атаке США на аэропорт города Джирофт

Москва1 сен Вести.Иранские государственные СМИ сообщили о нанесении удара Соединенными Штатами по гражданскому аэропорту на юго-востоке страны. Об этом информирует иранская гостелерадиокомпания.

По данным вещателя, "несколькими минутами ранее американский противник осуществил атаку на гражданский аэропорт Джирофт". Уточняется, что аэропорт используется для внутреннего авиасообщения в Исламской Республике. Детали о возможных жертвах и разрушениях на момент публикации не приводились.

Ранее аэропорт столицы Иракского Курдистана приостановил работу из-за серии атак.