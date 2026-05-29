Москва29 мая Вести.Суд присяжных в Австрии приговорил местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал ORF.

Фигуранту дела грозило от 10 до 20 лет заключения. При вынесении решения суд учел в качестве отягчающего обстоятельства экстремистские мотивы, связанные с религиозной радикализацией. При этом на срок наказания повлияли и смягчающие факторы: на момент совершения преступления подсудимому было меньше 21 года, кроме того, он частично признал вину.

Осужденный австриец с северомакедонскими корнями Беран А. намеревался устроить теракт 9 августа 2024 года на концерте Тейлор Свифт в Вене от имени террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Его задержали за два дня до предполагаемого нападения после того, как австрийские службы безопасности получили информацию от дружественной иностранной спецслужбы.

На том же заседании суд вынес приговор еще одному фигуранту дела - 21-летнему Арде К. Он получил 12 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, Арда К. вместе с Бераном А. входил в террористическую ячейку, в которой также состоял еще один сообщник, сейчас находящийся под стражей в Саудовской Аравии. Следствие считает, что участники группы готовили серию нападений в нескольких странах.