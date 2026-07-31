Москва31 июлВести.Автобус с футбольной командой "Факел" из Кирова столкнулся с грузовиком в Ивановской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по Ивановской области.
ДТП произошло вечером 31 июля около деревни Комарово. Установлено, что столкнулись двухэтажный автобус Hyundai, перевозивший футболистов, и грузовой автомобиль МАЗ.
Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса … не пострадали. Водитель фуры не пострадал. Розлива топлива не зафиксированоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В прокуратуре Ивановской области добавили, что автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, а после съехал в кювет.
Устанавливаются все обстоятельства.