Автобус с футбольной командой "Факел" из Кирова попал в ДТП в Ивановской области

Автобус с кировской футбольной командой "Факел" попал в ДТП в Ивановской области Автобус с футбольной командой "Факел" из Кирова попал в ДТП в Ивановской области

Москва31 июл Вести.Автобус с футбольной командой "Факел" из Кирова столкнулся с грузовиком в Ивановской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по Ивановской области.

ДТП произошло вечером 31 июля около деревни Комарово. Установлено, что столкнулись двухэтажный автобус Hyundai, перевозивший футболистов, и грузовой автомобиль МАЗ.

Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса … не пострадали. Водитель фуры не пострадал. Розлива топлива не зафиксировано говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В прокуратуре Ивановской области добавили, что автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, а после съехал в кювет.

Устанавливаются все обстоятельства.