"Автодор" расширит список мелодий для музыкальной разметки на дорогах "Автодор" допустил расширение списка мелодий для музыкальной дорожной разметки

Москва8 ноя Вести.Госкомпания "Автодор" допускает использование разных мелодий для музыкальной разметки на скоростных автомобильных дорогах. Технически это возможно, подчеркнули в компании. Но для каждого нового музыкального произведения потребуется отдельный математический расчет, цитирует заявление "Автодора" ТАСС.

Экспериментальная музыкальная разметка в настоящее время используется на четырех участках трасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток" во Владимирской, Ленинградской и Нижегородской областях. При движении по скоростным участкам звучит мелодия песни "Калинка", написанной Иваном Ларионовым в народном стиле.

Возможность использования других произведений существует подтверждают в "Автодоре"

В компании "Российские автомобильные дороги" пояснили, что для каждой новой музыкальной композиции нужно разрабатывать уникальный "дорожный штрихкод" – определять геометрию линий разметки, ширину полос и расстояние между ними. Совокупность этих параметров и позволяет преобразовывать шум движения автомобиля в узнаваемую мелодию.

Эксперимент по нанесению музыкальной разметки стартовал на трассе М-11 "Нева" в октябре 2024 года. Использование музыкальной разметки призвано повысить безопасность дорожного движения. Воспроизведение нот при движении автомобиля помогает водителям соблюдать скоростной режим и не дает уснуть за рулем.