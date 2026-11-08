Москва8 нояВести.Госкомпания "Автодор" допускает использование разных мелодий для музыкальной разметки на скоростных автомобильных дорогах. Технически это возможно, подчеркнули в компании. Но для каждого нового музыкального произведения потребуется отдельный математический расчет, цитирует заявление "Автодора" ТАСС.
Экспериментальная музыкальная разметка в настоящее время используется на четырех участках трасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток" во Владимирской, Ленинградской и Нижегородской областях. При движении по скоростным участкам звучит мелодия песни "Калинка", написанной Иваном Ларионовым в народном стиле.
Возможность использования других произведений существуетподтверждают в "Автодоре"
В компании "Российские автомобильные дороги" пояснили, что для каждой новой музыкальной композиции нужно разрабатывать уникальный "дорожный штрихкод" – определять геометрию линий разметки, ширину полос и расстояние между ними. Совокупность этих параметров и позволяет преобразовывать шум движения автомобиля в узнаваемую мелодию.
Эксперимент по нанесению музыкальной разметки стартовал на трассе М-11 "Нева" в октябре 2024 года. Использование музыкальной разметки призвано повысить безопасность дорожного движения. Воспроизведение нот при движении автомобиля помогает водителям соблюдать скоростной режим и не дает уснуть за рулем.