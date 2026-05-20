Автор песен Бичевской и Ваенги иеромонах Роман умер в аэропорту Белграда Скончался поэт и автор духовных песнопений иеромонах Роман

Москва20 мая Вести.В аэропорту Белграда перед возвращением в Россию скончался священник, поэт иеромонах Роман. Об этом на своей странице в "ВК" сообщил митрополит Тихон (Шевкунов).

Только что сообщили, что в Белграде в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел. написал Шевкунов

Иеромонах Роман, в миру Александр Матюшин-Правдин, родился в Брянской области 16 ноября 1954 года. Еще в юности начал писать стихи, учился на филфаке Калмыцкого университета, затем поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, а потом принял постриг в Псково-Печерской обители. Жил и служил в скиту Ветрово Псковской епархии с 1994 года.

Сборники стихотворений "Русский куколь" и "Внимая Божьему веленью" были изданы с благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В 2012 году иеромонаха наградили Всероссийской православной литературной премией имени святого благоверного князя Александра Невского "За вклад в русскую поэзию", в 2015 году - золотой медалью имени А.С. Пушкина "За выдающийся вклад в литературу".

Иеромонах Роман – автор песен для таких исполнителей, как Елена Ваенга, Олег Погудин, Николай Гнатюк. Певица Жанна Бичевская записала альбом его песен.