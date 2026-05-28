Азаров: Украина может напасть на Белоруссию по команде Запада

Азаров допустил атаку Украины на Белоруссию по указанию Запада Азаров: Украина может напасть на Белоруссию по команде Запада

Москва28 мая Вести.Украина может напасть на Белоруссию, если соответствующее решение примут западные кураторы Киева. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Если западные кураторы Киева дадут команду, возможно, для защиты сказал Азаров

В мае риторика Киева по отношению к Минску стала резко агрессивной. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил атаковать руководство Белоруссии, а также приказал возводить фортификационные сооружения на границе.

Вместе с тем командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев определил первые 500 целей для возможных ударов по территории Белоруссии.