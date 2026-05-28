Москва28 маяВести.Украина может напасть на Белоруссию, если соответствующее решение примут западные кураторы Киева. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Если западные кураторы Киева дадут команду, возможно, для защитысказал Азаров
В мае риторика Киева по отношению к Минску стала резко агрессивной. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил атаковать руководство Белоруссии, а также приказал возводить фортификационные сооружения на границе.
Вместе с тем командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев определил первые 500 целей для возможных ударов по территории Белоруссии.