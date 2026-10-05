Банда во Вьетнаме пустила на мясо 2700 кошек Во Вьетнаме арестована банда, организовавшая массовую продажу кошачьего мяса

Москва5 окт Вести.Во Вьетнаме банда похитила и продала на мясо около 2700 кошек. Об этом пишет местное издание Báo Thanh Niên.

Все участники преступной группы были задержаны полицией Хошимина.

Правоохранители считают одним из организаторов банды 39-летнего Лыу Тхань Биня. По версии следствия, он организовал пункт сбора животных и раздал своим подельникам самодельные ловушки.

Задержанные работали сменами по два человека, разъезжая на мотоциклах и ловя домашних кошек вблизи домов.

Ранее эксперты назвали породы собак и кошек, которые чаще других убегают от своих хозяев.