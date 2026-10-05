Москва5 октВести.Во Вьетнаме банда похитила и продала на мясо около 2700 кошек. Об этом пишет местное издание Báo Thanh Niên.
Все участники преступной группы были задержаны полицией Хошимина.
Правоохранители считают одним из организаторов банды 39-летнего Лыу Тхань Биня. По версии следствия, он организовал пункт сбора животных и раздал своим подельникам самодельные ловушки.
Задержанные работали сменами по два человека, разъезжая на мотоциклах и ловя домашних кошек вблизи домов.
Ранее эксперты назвали породы собак и кошек, которые чаще других убегают от своих хозяев.