Мужчину задержали за кражу 37 голов крупного рогатого скота в Ростовской области

Кражу 37 голов крупного рогатого скота раскрыли в Ростовской области Мужчину задержали за кражу 37 голов крупного рогатого скота в Ростовской области

Москва31 окт Вести.В Ростовской области поймали подозреваемого в краже 37 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, 31-летний мужчина за несколько дней перегнал 37 голов крупного рогатого скота с пастбища в Красносулинском районе в загон в Октябрьском районе, принадлежавший его знакомому. Животных фигурант забил, а мясо продал, получив порядка миллиона рублей.

Скот принадлежал индивидуальному предпринимателю 1985 года рождения. Причиненный ущерб оценивается в два миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража" говорится в сообщении

Фигуранта заключили под стражу.