С жителя Кубани взыскали 55,5 млн за выгул скота на территории памятника природы

Житель Кубани заплатит 55,5 млн за то, что его скот испортил памятник природы С жителя Кубани взыскали 55,5 млн за выгул скота на территории памятника природы

Москва26 окт Вести.Мужчина заплатит 55,5 млн рублей за то, что выпустил скот погулять по памятнику природы "Гора Горелая" в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минприроды региона в Telegram-канале.

Как установил суд, в мае 2023 года уроженец Темрюкского района организовал бесконтрольный выпас крупного рогатого скота на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Животные вытоптали почву, уничтожив среду обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ.

Специалисты Министерства природных ресурсов региона посчитали и пришли к выводу, что сумма нанесенного ущерба составила 55 536 485,38 рублей.

Нарушитель обязан возместить более 55 млн рублей — это принципиальный сигнал о недопустимости хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях и о неотвратимости ответственности за ущерб краснокнижной фауне говорится в сообщении

Судебные акты вступили в законную силу.