Почти 90% ферм по разведению собак на мясо закрылось в Южной Корее

Южная Корея обгоняет план по закрытию собачьих ферм Почти 90% ферм по разведению собак на мясо закрылось в Южной Корее

Москва24 окт Вести.1339 из 1537 ферм, выращивавших собак для употребления их мяса в пищу, уже закрылись в Южной Корее. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел страны.

К 21 сентября 87% хозяйств по разведению собак на мясо оказалось закрыто. Это уже пятый этап программы, который на 30% превысил первоначальный план: всего на этом этапе предусматривалось закрытие 1030 ферм.

Ускорить процесс помогли финансовые выплаты владельцам хозяйств и дополнительные летние проверки.

Одновременно численность собак на фермах сократилась с 468 тысяч в августе 2024 года до 7,6 тысячи к завершению пятого этапа программы.

Полный запрет на разведение собак для употребления в пищу вступит в силу 7 февраля 2027 года. До этого власти намерены усилить контроль за хозяйствами. В ноябре и декабре инспекции пройдут как на действующих, так и на закрытых фермах, чтобы исключить возобновление их работы и проверить соблюдение установленных требований.

Кроме того, правительство разрабатывает систему защиты и размещения животных, которые останутся на фермах после прекращения их деятельности. При выборе условий содержания планируется учитывать породу, возраст, размер и особенности поведения собак.