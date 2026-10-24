Москва24 октВести.1339 из 1537 ферм, выращивавших собак для употребления их мяса в пищу, уже закрылись в Южной Корее. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел страны.
К 21 сентября 87% хозяйств по разведению собак на мясо оказалось закрыто. Это уже пятый этап программы, который на 30% превысил первоначальный план: всего на этом этапе предусматривалось закрытие 1030 ферм.
Ускорить процесс помогли финансовые выплаты владельцам хозяйств и дополнительные летние проверки.
Одновременно численность собак на фермах сократилась с 468 тысяч в августе 2024 года до 7,6 тысячи к завершению пятого этапа программы.
Полный запрет на разведение собак для употребления в пищу вступит в силу 7 февраля 2027 года. До этого власти намерены усилить контроль за хозяйствами. В ноябре и декабре инспекции пройдут как на действующих, так и на закрытых фермах, чтобы исключить возобновление их работы и проверить соблюдение установленных требований.
Кроме того, правительство разрабатывает систему защиты и размещения животных, которые останутся на фермах после прекращения их деятельности. При выборе условий содержания планируется учитывать породу, возраст, размер и особенности поведения собак.