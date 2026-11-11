Бари Алибасов прислал на прощание с Федосеевой-Шукшиной роскошный венок Проститься с Федосеевой-Шукшиной приехала группа "На-На"

Москва11 ноя Вести.На церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной приехали участники группы "На-На", передает ИС "Вести".

Отпевание актрисы, скончавшейся 7 ноября в возрасте 88 лет, проходит днем 11 ноября в Храме Воскресения Словущего в Москве.

Продюсер "На-На" Бари Алибасов, который был пятым мужем Лидии Николаевны, лично в церковь не приехал, но прислал роскошный венок. На черной ленте золотыми буквами написано: "Лидуше, прекрасной части моей жизни. Бари".

Однако на церемонии были музыканты знаменитой группы. Владимир Политов, вспоминая актрису, назвал ее олицетворением настоящей русской красоты, которая была веселой, жизнерадостной, мудрой, но местами и строгой.

Заботливая, всегда за всех переживала. Хлебосольная, веселая, местами хулиганистая сказал о Федосеевой-Шукшиной Вячеслав Жеребкин

По словам музыкантов, Лидия Николаевна всегда поддерживала их, неоднократно приезжала на собрания группы и с удовольствием посещала концерты "На-На".