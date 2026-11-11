КП: Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной не общаются на ее похоронах

Дочери Федосеевой-Шукшиной не встали на отпевании матери вместе КП: Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной не общаются на ее похоронах

Москва11 ноя Вести.Сегодня в Москве, в Храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, состоялось отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она скончалась 7 ноября на 89-м году жизни.

На траурной службе присутствуют дочери актрисы – Мария и Ольга, которые держатся обособленно друг от друга, пишет KP.RU.

Как передает корреспондент издания, Мария Шукшина находится в храме вместе с сыновьями Фомой и Фокой.

Ее младшая сестра Ольга располагается по другую сторону храма, избегая общения говорится в публикации

Ранее сообщалось, что гражданская панихида не запланирована. После отпевания Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем – актером, режиссером и писателем Василием Шукшиным.