"Совершенно разная": Никас Сафронов пришел проститься с Федосеевой-Шукшиной Никас Сафронов на прощании с Федосеевой-Шукшиной назвал ее "совершенно разной"

Москва11 ноя Вести.Народный художник РФ Никас Сафронов приехал на церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, актриса была совершенно разной на экране и в жизни, передает корреспондент ИС "Вести".

Отпевание артистки, скончавшейся 7 ноября в возрасте 88 лет, проходит в Храме Воскресения Словущего в Москве.

На церемонии прощания также были замечены ее дочери Мария и Ольга Шукшины, участники группы "На-На", актриса Галина Бокашевская, актриса Лариса Лужина, певец Игорь Наджиев, актер Александр Панкратов-Черный и другие.

Великая актриса, великая женщина. На экране и в жизни совершенно разная. В жизни она была доверчивая, наивная, могла говорить о негодяях хорошо. В кино играла великих женщин…. Такая русская женщина, достойная кисти любого мастера отметил художник

Также Никас Сафронов отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина была душевной, трогательной и переживающей за все. По его словам, она старалась сделать все, чтобы дети и внуки были обласканы ее теплом и любовью.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем – писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Она сыграла почти в сотне фильмов и сериалов, среди них "Печки-лавочки", "Калина красная", "Двенадцать стульев", "Два капитана", "Вам и не снилось" и многие другие.