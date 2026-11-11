Москва11 нояВести.Перед церемонией прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной заслуженная артистка Российской Федерации Галина Бокашевская отметила, что такие женщины составляют лицо эпохи.
По ее словам, Лидия Николаевна была настоящей русской женщиной с огромной душой, сообщает ИС "Вести".
Эта женщина должна была играть императрицу. В ней это было внутри – чувство собственного достоинства. Но она создала такой образ деревенской женщины, что стала близка всем женщинамсказала Галина Бокашевская
Она отметила, что это и высокий профессионализм самой актрисы, и заслуга ее супруга Василия Шукшина, который сумел в ней это раскрыть как режиссер.
Поэтому, уверена коллега Федосеевой-Шукшиной, она навсегда останется именно такой – русской и самой близкой актрисой для всех нас.
Федосеева-Шукшина ушла из жизни 7 ноября в возрасте 88 лет. Она снялась более чем в ста кинолентах.