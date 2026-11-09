Путин выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной Путин в соболезновании назвал Федосееву-Шукшину замечательной актрисой

Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Лидии Федосеевой-Шукшиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил выдающийся талант актрисы, ее искренность и обаяние.

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством сказано в телеграмме

Путин подчеркнул, что память о народной артистке навсегда останется в сердцах ее близких, друзей и поклонников творчества.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась от острой сердечной недостаточности вечером 6 ноября на 89-м году жизни.