Москва9 нояВести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Лидии Федосеевой-Шукшиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил выдающийся талант актрисы, ее искренность и обаяние.
Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинствомсказано в телеграмме
Путин подчеркнул, что память о народной артистке навсегда останется в сердцах ее близких, друзей и поклонников творчества.
Лидия Федосеева-Шукшина скончалась от острой сердечной недостаточности вечером 6 ноября на 89-м году жизни.