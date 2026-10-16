"ON Лейбл": башкирская группа Ay Yola попала в первый раунд голосования "Грэмми"

Башкирская музыкальная группа попала в первый раунд голосования "Грэмми" "ON Лейбл": башкирская группа Ay Yola попала в первый раунд голосования "Грэмми"

Москва16 окт Вести.Башкирская фолк-группа Ay Yola попала в первый раунд голосования премии "Грэмми". Об этом сообщили РБК в пресс-службе музыкальной компании "ON Лейбл".

Группа проходит в двух категориях: "Лучший альбом глобальной музыки" и "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала".

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В пресс-службе подчеркнули, что включение в голосование "Грэмми" стало возможностью заявить о башкирской музыке и культуре на "высочайшем уровне мировой музыкальной индустрии".

В апреле 2025 года депутат Госдумы Эльвира Аиткулова выразила благодарность музыкантам группы Ay Yola за то, что своим творчеством они доносят культурный код башкирцев до широкой аудитории.