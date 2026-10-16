Москва16 октВести.Интернет-площадка "Биржа пчел" ("Медвар") для поддержки рынка пчеловодства заработала в Башкортостане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.
Уточняется, что проект направлен на цифровизацию рынка пчеловодства и защиту от подделок.
Планируется, что в рамках цифровой экосистемы можно будет совершать ускоренные сделки по покупке и продаже пчелопродукции, инвентаря и меда, и сделать это можно будет напрямую, без посредников. Размещение объявлений о продаже для пчеловодов будет бесплатным.
Покупатели получат доступ к верифицированной базе поставщиков с гарантией качества товаров. Также у людей будет возможность оставлять заявки на покупку пчелиных семей.