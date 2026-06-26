Глава СК России спел про Ленина и призвал восстановить октябрят и пионеров

Бастрыкин призвал восстановить "и октябрят, и пионеров, и комсомол" Глава СК России спел про Ленина и призвал восстановить октябрят и пионеров

Москва26 июн Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме с инициативой восстановить октябрятское, пионерское и комсомольское движения, сообщает "Коммерсант".

В своей лекции, на которой был аншлаг, он заявил, что в пионерском и комсомольском движениях было много положительного.

Плохо поступил – куда? На совет дружины – разборка по полной. Я не помню, чтобы кого-то в школе исключили из пионеров. Это была страшная трагедия. А потом что? Комсомол сказал Бастрыкин

После этого он спел две строчки из известной советской песни "И вновь продолжается бой".

И Ленин такой молодой, И юный Октябрь впереди исполнил глава СК

Зал дружно зааплодировал.

Бастрыкин напомнил, что в России существует молодежное "Движение первых", однако выразил сомнение в его дееспособности. После этого он призвал восстановить "и октябрят, и пионеров, и комсомол".