Москва26 июнВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме с инициативой восстановить октябрятское, пионерское и комсомольское движения, сообщает "Коммерсант".
В своей лекции, на которой был аншлаг, он заявил, что в пионерском и комсомольском движениях было много положительного.
Плохо поступил – куда? На совет дружины – разборка по полной. Я не помню, чтобы кого-то в школе исключили из пионеров. Это была страшная трагедия. А потом что? Комсомолсказал Бастрыкин
После этого он спел две строчки из известной советской песни "И вновь продолжается бой".
И Ленин такой молодой, И юный Октябрь впередиисполнил глава СК
Зал дружно зааплодировал.
Бастрыкин напомнил, что в России существует молодежное "Движение первых", однако выразил сомнение в его дееспособности. После этого он призвал восстановить "и октябрят, и пионеров, и комсомол".