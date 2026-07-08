Бастрыкин: задержаны подозреваемые в убийстве российских военных на ЗАЭС СК РФ: задержаны четверо украинцев за расстрел российских военных на ЗАЭС

Москва8 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований против мирных граждан и российских военнослужащих.

В ходе совещания стало известно о задержании и аресте граждан Украины Артема Давыдова, Максима Поцелуева, Анатолия Руденко и Дмитрия Носенко. В 2022 году на территории Запорожской АЭС они убили трех военнослужащих ВС РФ.

В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих говорится в публикации

Расследование уголовного дела продолжается.