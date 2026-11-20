Baza: герой мема "Ты кому сигналишь, дядя?" задержан на Кубани ДТП с погибшим

Baza: героя мема "Ты кому сигналишь, дядя?" задержали в Краснодаре Baza: герой мема "Ты кому сигналишь, дядя?" задержан на Кубани ДТП с погибшим

Москва20 ноя Вести.Герой мема "Ты кому сигналишь, дядя?" 34-летний Игорь Новоселов задержан в Краснодарском крае, сообщили в МАХ-канале Baza.

В июле в Екатеринбурге мужчина сбил пешехода, впоследствии скончавшегося в больнице. Виновник скрылся с места ДТП, позже был задержан, однако его отпустили домой под подписку о невыезде.

Автохам этим воспользовался, игнорировал все вызовы в суд и в итоге пустился в бега на Кубань написали в источнике

Спустя месяц после объявления в розыск силовики нашли Новоселова в кафе под Краснодаром. Его этапируют в Свердловскую область и поместят в СИЗО.