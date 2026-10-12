На Кубани арестован мужчина, обвиняемый в убийстве младенца 10 лет назад

Жителя Кубани, обвиняемого в убийстве ребенка 10 лет назад, отправили в СИЗО На Кубани арестован мужчина, обвиняемый в убийстве младенца 10 лет назад

Москва12 окт Вести.Суд в Краснодарском крае арестовал 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве новорожденного ребенка, которое было совершено 10 лет назад, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

В сентябре текущего года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что ее знакомый, возможно, убил младенца около 10 лет назад. В Северском районе края были проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось получить доказательства причастности мужчины к преступлению. На допросе обвиняемый признался и указал место сокрытия тела ребенка.

Установлено, что днем 11 ноября 2016 года сожительница фигуранта, не состоявшая ранее на учетах по беременности и родам, в домашних условиях родила девочку. Обвиняемый, зная, что не является биологическим отцом ребенка и, не желая заниматься ее воспитанием, вынес новорожденную во двор домовладения и совершил ее убийство, после чего закопал тело во дворе отмечается в публикации

Матери мужчина сказал, что передал девочку в медицинское учреждение в другом регионе страны.

Расследование уголовного дела продолжается, в его рамках будет дана оценка действиям (бездействию) матери ребенка.