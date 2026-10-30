ФСБ задержала в Ленобласти "Лорда Инквизитора" за комментарии о "Крокусе"

"Лорда Инквизитора" задержали в Ленобласти за комментарии о теракте в "Крокусе" ФСБ задержала в Ленобласти "Лорда Инквизитора" за комментарии о "Крокусе"

Москва30 окт Вести.Сотрудники ФСБ России задержали в Приозерском районе Ленинградской области мужчину с ником "Лорд Инквизитор", который два с половиной года назад оставил комментарии о теракте в "Крокусе". Об этом сообщает Baza в MAX.

По данным канала, мужчина состоял в одном из проукраинских чатов в Telegram и после трагедии выразил сожаление, что из-за теракта "погибло мало людей".

В отношении него возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Его могут приговорить к заключению сроком до семи лет.