Суд Петербурга арестовал мужчину за одобрение теракта в "Крокус сити холле"

В Петербурге мужчину арестовали за оправдание теракта в "Крокус сити холле" Суд Петербурга арестовал мужчину за одобрение теракта в "Крокус сити холле"

Москва1 окт Вести.Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал до 25 ноября мужчину, который в онлайн-чате одобрил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в марте 2025 года Андрей Миронов под своей учетной записью разместил в чате с участием более 800 человек комментарий к публикации о террористическом акте. Само сообщество, в котором был размещен материал, насчитывает более 80 тыс. подписчиков.

Дело возбудили после проверки, проведенной на основании оперативных материалов ФСБ. Эксперты полагают, что комментарий 41-летнего обвиняемого содержит признаки оправдания терроризма.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Миронова сказано в публикации в MAX

Мужчине вменяют публичное оправдание терроризма. Уточняется, что фигурант вину не признал, просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.

Жертвами теракта в "Крокусе" стали не менее 149 человек.