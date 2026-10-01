Москва1 октВести.Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал до 25 ноября мужчину, который в онлайн-чате одобрил теракт в "Крокус сити холле", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По данным следствия, в марте 2025 года Андрей Миронов под своей учетной записью разместил в чате с участием более 800 человек комментарий к публикации о террористическом акте. Само сообщество, в котором был размещен материал, насчитывает более 80 тыс. подписчиков.
Дело возбудили после проверки, проведенной на основании оперативных материалов ФСБ. Эксперты полагают, что комментарий 41-летнего обвиняемого содержит признаки оправдания терроризма.
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Мироновасказано в публикации в MAX
Мужчине вменяют публичное оправдание терроризма. Уточняется, что фигурант вину не признал, просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.
Жертвами теракта в "Крокусе" стали не менее 149 человек.