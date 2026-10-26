Житель ЛНР задержан по делу о пропаганде насилия в отношении полицейских Жителя ЛНР задержали за пропаганду насилия в отношении сотрудников полиции

Москва26 окт Вести.Житель Алчевска в Луганской Народной Республике задержан по делу о пропаганде насилия в отношении сотрудников полиции. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в МВД по региону в MAX.

Представителями Центра по противодействию экстремизму МВД по ЛНР в одном из мессенджеров был найден комментарий, содержащий признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении полицейских, а также пропаганды насильственных действий против представителей правоохранительных органов.

Комментарий был доступен неограниченному кругу пользователей соцсети.

Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, в публикации обнаружены соответствующие лингвистические и психологические признаки отмечается в сообщении

Личность автора комментария установили и задержали его по месту проживания.