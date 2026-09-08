Суд приговорил жителя Алушты к лишению свободы за реабилитацию нацизма

Житель Алушты оставил комментарий в соцсети и сел за реабилитацию нацизма Суд приговорил жителя Алушты к лишению свободы за реабилитацию нацизма

Москва8 сен Вести.Верховный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Алушты, оставившего неуважительный к ценностям российского общества комментарий. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Также сообщение мужчины содержало презрение к Дню Героев Отечества.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы написано в публикации прокуратуры

Фигурант уголовного дела будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также ему запрещено администрировать сайты и размещать материалы в интернете.