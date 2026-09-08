Москва8 сенВести.Верховный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Алушты, оставившего неуважительный к ценностям российского общества комментарий. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Также сообщение мужчины содержало презрение к Дню Героев Отечества.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободынаписано в публикации прокуратуры
Фигурант уголовного дела будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также ему запрещено администрировать сайты и размещать материалы в интернете.