Москва18 нояВести.Бухгалтер из Москвы 44 лет проиграла суд с бывшим работодателем, не сумев доказать нарушения при увольнении, сообщил МАХ-канал Baza.
Женщина не желала осваивать электронный документооборот, предпочитая работать с бумажными документами. В ответ руководство забрало у нее доступы к рабочим данным, понизило в должности и лишило премий.
В конце концов бухгалтер написала заявление на увольнение. Но спустя время она опомнилась и пошла в суд отстаивать свое право работать "по старинке". Женщина хотела вернуться на работу, получить деньги за все пропущенные дни и вдобавок компенсацию за моральные страданиянаписали в источнике
Однако суд не усмотрел нарушений в действиях работодателя, поскольку женщина уволилась по собственному желанию.