Baza: москвичка проиграла суд с работодателем, не доказав страдания из-за ЭДО Baza: бухгалтер из Москвы уволилась из-за ЭДО и проиграла суд

Москва18 ноя Вести.Бухгалтер из Москвы 44 лет проиграла суд с бывшим работодателем, не сумев доказать нарушения при увольнении, сообщил МАХ-канал Baza.

Женщина не желала осваивать электронный документооборот, предпочитая работать с бумажными документами. В ответ руководство забрало у нее доступы к рабочим данным, понизило в должности и лишило премий.

В конце концов бухгалтер написала заявление на увольнение. Но спустя время она опомнилась и пошла в суд отстаивать свое право работать "по старинке". Женщина хотела вернуться на работу, получить деньги за все пропущенные дни и вдобавок компенсацию за моральные страдания написали в источнике

Однако суд не усмотрел нарушений в действиях работодателя, поскольку женщина уволилась по собственному желанию.