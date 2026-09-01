Москва1 сенВести.Белгород попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет

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Отмечается, что в результате атаки повреждено оборудование на территории одного из предприятий. Также загорелась сухая трава – возгорание быстро потушили пожарные.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Данные о разрушениях уточняются.