Белгород попал под ракетный удар ВСУ, пострадавших нет

Белгород атакован ракетами ВСУ, пострадавших нет Белгород попал под ракетный удар ВСУ, пострадавших нет

Москва1 сен Вести.Белгород попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет говорится в публикации

Отмечается, что в результате атаки повреждено оборудование на территории одного из предприятий. Также загорелась сухая трава – возгорание быстро потушили пожарные.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Данные о разрушениях уточняются.