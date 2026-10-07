Москва7 октВести.Правительство России выделило более 1,8 млрд рублей на возмещение ущерба предприятиям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ. Об этом в MAX сообщает губернатор региона Александр Шуваев.

Поддержку получат 103 организации агропромышленного комплекса

говорится в сообщении

Средства позволят восстановить здания и сооружения, отремонтировать поврежденную технику, вернуть утраченное оборудование, компенсировать потери за насаждения.

Благодаря этому белгородские предприятия смогут продолжить работу, сохранить коллективы и обеспечить продовольственную безопасность региона и страны

заявил Шуваев

С начала СВО на возмещение ущерба пострадавшим аграриям региона было выделено 4,7 млрд рублей.