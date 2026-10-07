На возмещение ущерба от атак ВСУ Белгородской области выделено более 1,8 млрд

Белгородские предприятия АПК получат средства на возмещение ущерба от атак ВСУ На возмещение ущерба от атак ВСУ Белгородской области выделено более 1,8 млрд

Москва7 окт Вести.Правительство России выделило более 1,8 млрд рублей на возмещение ущерба предприятиям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ. Об этом в MAX сообщает губернатор региона Александр Шуваев.

Поддержку получат 103 организации агропромышленного комплекса говорится в сообщении

Средства позволят восстановить здания и сооружения, отремонтировать поврежденную технику, вернуть утраченное оборудование, компенсировать потери за насаждения.

Благодаря этому белгородские предприятия смогут продолжить работу, сохранить коллективы и обеспечить продовольственную безопасность региона и страны заявил Шуваев

С начала СВО на возмещение ущерба пострадавшим аграриям региона было выделено 4,7 млрд рублей.