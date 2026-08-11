В Белгороде около 950 квартир в многоэтажках повреждены при атаках ВСУ Шуваев: в Белгороде из-за атак ВСУ повреждено 70 домов, 947 квартир

Москва11 авг Вести.В Белгороде в результате атак со стороны ВСУ повреждено 70 многоквартирных домов – 947 квартир, 14 частных домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

До конца недели оценщики замерят поврежденное жилье для проведения экспертизы, сообщил глава региона после рабочего совещания с правительством области.

По моему поручению за каждым поврежденным объектом закрепили подрядчика и определили источники финансирования проинформировал Шуваев

Он также поставил задачу - министерству строительства региона совместно с администрацией Белгорода выехать на объекты и лично проконтролировать сроки восстановления, чтобы избежать промедления и не допустить завышения цен.