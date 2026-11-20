Белый дом определился с кандидатом на должность директора по кибербезопасности Axios: ведущий советник главы Пентагона станет директором по кибербезопасти

Москва20 ноя Вести.Белый дом назначил бывшего главного советника главы Пентагона Кристен Дэвис новым директором по кибербезопасности, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

У Кирстен есть все необходимый опыт, чтобы преуспеть на этой должности, и она уже была утверждена Сенатом заявил порталу чиновник администрации президента

Она пришла на смену Шону Кэрнкроссу, который, по данным двух чиновников из Белого дома, был уволен новым главой администрации Дональда Трампа Стивеном Миллером из-за "недостатка компетенций для выполнения рабочих обязанностей".