Ответственный за кибербезопасность в Белом доме ушел в отставку Axios: Шон Кернкросс покидает управление кибербезопасности Белого дома

Москва20 ноя Вести.Руководитель управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс принял решение уйти со своего поста, сообщил интернет-портал Axios.

По данным источников издания, чиновник покидает должность по личной инициативе и это решение не связано с какими-либо разногласиями с администрацией президента США Дональда Трампа.

Кернкросс подает соответствующее заявление сейчас, чтобы Сенат успел утвердить его преемника до 3 января 2027 года — даты, когда контроль над Конгрессом перейдет к демократам.

8 ноября заместитель руководителя аппарата Белого дома Ричард Уолтерс сообщил о своем уходе с поста. Это случилось вскоре после того, как должность оставила его руководитель Сьюзан Уайлс, а на ее место был назначен Стивен Миллер — один из самых влиятельных советников Трампа.

За два дня до этого американский президент анонсировал назначение Миллера, занимавшего пост заместителя Уайлз, новым главой аппарата Белого дома. К обязанностям в новой должности чиновник вступил 9 ноября.

Тогда же госсекретарь США Рубио опроверг слухи о своей возможной отставке.