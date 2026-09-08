Бербок заявила, что станет частным лицом после завершения работы в ООН

Бербок объявила о завершении карьеры дипломата после ухода из ООН Бербок заявила, что станет частным лицом после завершения работы в ООН

Москва8 сен Вести.Экс-глава МИД Германии, председатель текущей сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок объявила, что полностью уйдет из публичной жизни и станет частным лицом, когда закончит свою работу в структурах ООН. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Срок полномочий Бербок на должности председателя сессии ГА ООН истекает 8 сентября, она должна передать этот пост министру иностранных дел Бангладеш Халилуру Рахману.

Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну, а теперь я частное лицо… Я сейчас очень рада возможности хотя бы немного взять паузу сказала Бербок

После работы в ООН Бербок станет преподавателем Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Ранее газета Bild сообщила, что Бербок могут вызвать в Бундестаг, чтобы заслушать ее по вопросу провала Германии на выборах непостоянных членов Совбеза ООН.

Депутат от Христианско-социального союза Германии Штефан Майер считает, что парламент страны должен тщательно изучить причины "позорного поражения" ФРГ на этих выборах.