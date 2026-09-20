Москва20 сен Вести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о смерти директора калининградского зоопарка Светланы Соколовой.

Глава региона назвал уход Соколовой из жизни большой потерей и выразил уверенность в том, что ее дело будет продолжено.

Ушла из жизни Светлана Соколова, директор нашего зоопарка. Большая потеря. Прекрасный человек, волевая, сильная духом. Зоопарк стал делом ее жизни, она вложила в него столько сил и души написал Алексей Беспрозванных в MAX

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Светланы Соколовой. Причины ее смерти пока не уточняются.