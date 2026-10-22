Перекупщики продают билеты на спектакль с Матвеевым за 120 тыс. рублей

Билеты на спектакль с Матвеевым на вторичном рынке продают за 120 тыс. рублей Перекупщики продают билеты на спектакль с Матвеевым за 120 тыс. рублей

Москва22 окт Вести.Билеты на "Оперу нищих" с Максимом Матвеевым в главной роли продают на вторичном рынке за 120 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

"Опера нищих" стала новым театральным хитом Москвы. Проходит постановка в Театре имени Пушкина. Билеты на спектакль были распроданы до конца года, поэтому и появился вторичный рынок.

При этом стартовые цены за возможность посетить спектакль были умеренными. Например, места в центре партера стоили 9,5 тыс. рублей.

Перекупщики же просят в разы больше: от 60 тыс. до 120 тыс. рублей в зависимости от расположения кресел.

Первый ряд бельэтажа обойдется в 56 тыс. рублей, дальние ряды партера - в 87 тыс., а места у прохода в первом ряду - в 100–120 тыс. рублей сообщается в публикации

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что растерялся, когда российский актер Максим Матвеев пришел просить руки его дочери Елизаветы.