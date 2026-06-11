Заявление Трампа о возобновлении ударов по Ирану вызвало панику на биржах США

Биржевые индексы в США упали после заявления Трампа о новых ударах по Ирану Заявление Трампа о возобновлении ударов по Ирану вызвало панику на биржах США

Москва11 июн Вести.Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились снижением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о готовности отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану, сообщает Bloomberg.

Так, индекс Dow Jones снизился на 953,33 пункта (- 1,87%) до отметки 49918,78.

Индекс S&P 500, который отслеживает котировки акций 500 самых крупных компаний США, просел на 119,66 пункта (- 1,62%) до отметки 7266,99.

Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 509,32 пункта (- 1,98%) и закрылся на отметке 25169,5.

Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что готов отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. Целями могут стать иранские электростанции и мосты.