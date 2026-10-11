"Блицотип" появился в эфире "Радиостанции Судного дня" Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово "Блицотип"

Москва11 окт Вести.Новое сообщение передала в эфир радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Об этом сообщает отслеживающий активность радиостанции Telegram-канал "УВБ-76 эфир".

Радиостанция вышла в эфир в 15.41 по мск, передав слово "Блицотип".

Пока это единственное сообщение за сутки, переданное радиостанцией, которую за характерный шум в эфире называют "Жужжалкой".

9 октября УВБ-76 передала слово "Пробоина". За день до в эфире радиостанции прозвучали сразу восемь сообщений.