Москва18 окт Вести.Российские блогеры Михаил Литвин и Адель Вейгель сообщили в соцсетях, что ждут своего первого ребенка.

Пара разместила в своих блогах фотографии, на которых они позируют со снимком УЗИ. Адель запечатлена с округлившимся животом в длинном черном платье.

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В свою очередь Адель Вейгель уточнила, что узнала о беременности семь месяцев назад.

Михаил Литвин и Адель Вейгель познакомились в соцсетях после того, как стример написал модели. По данным из открытых источников, Литвин и Вейгель начали встречаться в 2022 году, а летом 2025-го поженились. Пышная свадьба прошла на территории подмосковной усадьбы.

Адель Вейгель – 26-летняя уроженка Архангельской области, модель, певица, блогер, участница телешоу.

Михаил Литвин – 26-летний видеоблогер из Сахалинской области и стример.