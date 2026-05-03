Боец Сантьяго рассказал, кто стоит за успехами российской армии в зоне СВО Боец ВС РФ: успехи на войне – достижение большого числа людей, а не одного воина

Москва3 мая Вести.На войне не существует успехов одного бойца, каждая удача - достижение большого количества людей, которые задействованы в военном процессе. Об этом в документальном фильме Павла Малороднова "Цимла" рассказал начальник артиллерии казачьего разведывательно-штурмового отряда "Цимла" им. генерала Д.И. Рябышева с позывным Сантьяго, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что весь успех на войне - это "заслуга всей страны, всех народов Российской Федерации".

Не бывает "я" - бывает "мы". Человек, вот он [был в бою] один - он молодец. Нет, он не молодец, потому что даже снайперу патроны кто-то производит, кто-то сшил ему маскхалат, кто-то сделал нитки для этого всего, кто-то произвел ему винтовку, и кто-то все равно его прикрывает. Это колоссальный объем работы. И все успехи на войне - это достижение огромного количества людей, которые задействованы в этом всем подчеркнул Сантьяго

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что продвижение российских войск в зоне спецоперации ведет к тому, что российская сторона переговоры с Украиной будет вести иначе.